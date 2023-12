As doenças mais comuns, segundo o seu tipo sanguíneo - Em 1930, o Dr. Karl Landsteiner ganhou o Prêmio Nobel por desenvolver o sistema de grupos sanguíneos ABO, o método de classificar os tipos de sangue. É importante saber qual seu tipo sanguíneo na hora de receber ou doar sangue. Uma incompatibilidade pode causar uma reação do sistema imunológico, o que, por sua vez, pode resultar em complicações como insuficiência renal, coagulação sanguínea e, em casos mais extremos, morte. Felizmente, as sofisticadas técnicas de testes atuais limitaram esses incidentes. No entanto, pesquisas sugerem que há ligações entre o tipo sanguíneo e várias doenças diferentes. Isso significa que conhecer o tipo do seu sangue também pode te alertar para certos tipos de doenças, como esclerose múltipla ou diabetes. Para saber mais sobre seu tipo sanguíneo e os riscos relacionados à saúde, confira na galeria.

