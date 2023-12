Sinais precoces de diabetes que são confundidos com excessos do Natal

O Natal é uma época de festa e alegria, mas também de excessos alimentares. Entre açúcar, fritos e gordura, é difícil resistir, o que pode causar-nos mal-estar durante os dias seguintes. No entanto, é importante estar atento a alguns sintomas que podem ser sinais precoces de diabetes, uma doença crônica que afeta a forma como o corpo usa a glicose.

A diabetes é uma doença que ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usar a insulina de forma eficaz. A insulina é um hormônio que ajuda o corpo a usar a glicose como fonte de energia. Quando o corpo não produz insulina suficiente, ou não consegue usá-la de forma eficaz, o nível de glicose no sangue (açúcar no sangue) aumenta.

Os sintomas da diabetes podem ser sutis e, às vezes, são confundidos com os efeitos dos excessos alimentares do Natal. No entanto, é importante estar atento a qualquer mudança nos seus hábitos ou níveis de energia, pois podem ser um sinal de que algo não está certo.

9 sintomas que podem ser sinais precoces de diabetes:

Urina frequente

A diabetes leva a uma maior produção de urina, uma vez que o corpo tenta eliminar o excesso de açúcar no sangue. Se você estiver urinando com mais frequência do que o normal, mesmo que não esteja bebendo mais líquidos, pode ser um sinal de diabetes.

Mau-hálito

Um cheiro forte na boca também pode ser um sinal de diabetes. O excesso de glicose na saliva pode levar à proliferação de bactérias na boca.



Sede excessiva

A sede excessiva pode ser resultado do desequilíbrio do açúcar no corpo, que faz o organismo trabalhar mais para tentar eliminar a glicose. Se você estiver com sede constante, mesmo que esteja bebendo água suficiente, pode ser um sinal de diabetes.

Cansaço

A fadiga ocorre porque o organismo vive em constante desidratação e as células passar a ter dificuldades para processar a glicose, que é sua principal fonte de energia. Se você estiver se sentindo mais cansado do que o normal, mesmo que esteja descansando o suficiente, pode ser um sinal de diabetes.

Cortes que demoram a cicatrizar

Quando a doença não é controlada pode fazer com que o sangue circule devagar. Resultado: as lesões podem cicatrizar mais lentamente do que o normal ou não cicatrizar.

Tonturas

São relatadas por muitas pessoas com diabetes devido ao baixos ou altos níveis de açúcar no sangue e à desidratação. Se você estiver sentindo tonturas, mesmo que não esteja fazendo nada de diferente, pode ser um sinal de diabetes.

Irritabilidade

Em indivíduos com diabetes descontrolada, é um sintoma comum, principalmente porque o excesso de açúcar no sangue desregula o funcionamento dos hormônios. Se você estiver se sentindo mais irritado do que o normal, mesmo que não haja uma razão aparente, pode ser um sinal de diabetes.

Nervosismo ou ansiedade

Coração acelerado, tremores, sudorese, tonturas, dor de cabeça e náusea são sintomas tanto de hipoglicemia como de ataques de pânico. Se você estiver sentindo algum desses sintomas, é importante procurar ajuda médica o mais rápido possível.



Perda de peso inexplicável

A diabetes pode causar uma rápida perda de peso. Isto porque perdemos açúcar ao urinar com frequência, também se vão as calorias. Isso, juntamente com a desidratação, pode fazê-lo emagrecer sem motivo aparente.

Leia Também: Saiba quais os sintomas do transtorno do espectro autista e os tratamentos mais indicados