Será que o seu cansaço é por falta de selênio? - A vida moderna é estressante, por isso não é de espantar que a gente se sinta cansado ​​o tempo todo. Na verdade, há tantas demandas de atenção e energia que podemos não perceber que a razão pela qual nos sentimos assim é porque o suprimento mineral do nosso corpo está acabando! Talvez não tão conhecido como algumas vitaminas e minerais, o selênio desempenha um papel bem importante no corpo. Muitos dos sintomas da deficiência de selênio refletem nos de outros minerais, por isso pode ser complicado descobrir que esse é o motivo por trás da sua falta de energia. Mas isso é muito mais comum do que você imagina. Clique para descobrir se o seu cansaço é, na verdade, deficiência de selênio.

