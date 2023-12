Nutricionista revela os pães que deve evitar comer regularmente

Alguns tipos de pão podem causar gases e inchaço. A nutricionista Krutika Nanavati, do website SheFinds, revelou quais são as variedades que podem levar a essas alterações no corpo.

Pão de trigo

Pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca podem experimentar gases e inchaço ao consumir pão de trigo. Isso ocorre porque o glúten, uma proteína presente no trigo, pode ser difícil de digerir para algumas pessoas.

Pão rico em FODMAPs

Os FODMAPs são um grupo de carboidratos fermentáveis que podem causar gases e inchaço em algumas pessoas. Eles estão presentes em alguns tipos de pão de trigo, centeio e cevada.

Alternativas ao pão

Para evitar gases e inchaço, pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca podem optar por pão sem glúten. Também é possível escolher pão feito com farinhas integrais, que são mais fáceis de digerir.

Aqui estão algumas alternativas ao pão que podem ser menos propensas a causar gases e inchaço:

Pão sem glúten

Pão integral

Pão de arroz

Pão de milho

Pão de banana

Pão de aveia

Pão de grão-de-bico

