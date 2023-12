A bebida comum que pode fortalecer a sua memória

Já faz tempo que você não toma um copo de leite? Pode até optar por alguns derivados, mas a verdade é que o leite traz benefícios ao seu organismo. Por exemplo, pode ajudar a fortalecer a memória.

A Science Daily revelou que existe um antioxidante no cérebro, chamado glutationa, que é potenciado pelo consumo regular de leite. Esse antioxidante é benéfico para a saúde cerebral e para a memória.

Um estudo da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, mostrou que beber três xícaras de leite por dia pode aumentar a quantidade de glutationa no cérebro e fortalecer a capacidade cognitiva.

Outro estudo, publicado na revista Frontiers, revelou que as pessoas que beberam leite todos os dias ao longo de três meses conseguiram aumentar os antioxidantes no cérebro. Uma outra investigação, publicada no International Dairy Journal, mostrou que era possível ter melhores resultados em testes de memória com o consumo regular de leite.

Ainda assim, o melhor é sempre optar por leite com menor percentagem de gordura.

