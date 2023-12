Números que trazem sorte ou azar? Os significados deles ao redor do mundo - Costuma ser cauteloso se o dia for uma sexta-feira 13? Tem algum número que considera de sorte e outro que não costuma confiar muito? Sim, há algumas superstições populares pelo mundo, mas ao longo de centenas de anos também foi estudado os significados dos números, sendo atribuídas interpretações boas e ruins. Pitágoras, filósofo e matemático grego, chegou ao ponto de acreditar que os algarismos tinham almas e criaram a base de todo o universo. Nos tempos contemporâneos, especialmente com a introdução da numerologia, os números ainda têm representações e associações especiais em diferentes culturas. Clique na galeria e conheça as origens de algumas superstições relacionadas a números - e porque algumas delas fazem sentido para certos povos. Boa sorte!

© <p>Shutterstock</p>