Os três signos que vão ter uma grande surpresa no início do ano

Quase nem precisam pedir desejos ou de vestir a cueca azul. A verdade é que existem pessoas muito sortudas neste início de ano. São boas as surpresas que estão chegando.

Segundo a lista do 'website' Terra, estes são os três signos que podem contar com algo muito positivo durante este início de ano. Veja se é o seu caso.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Vão sair da sua zona de conforto para se conseguir adaptar às mudanças que chegam. A surpresa que terão será ótima."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Será com caminho para a estabilidade e com a resolução de problemas profissionais que podem contar. Podem existir alguns obstáculos, mas no final o resultado será bastante positivo."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Esperem por prosperidade neste início de ano. Terão oportunidade de crescimento e só têm de agarrar as oportunidades."

