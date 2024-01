O desafio dos 30 dias que vai mudar sua vida para melhor em 2024! - A mudança de hábitos é um grande desafio, mas todos nós estamos prontos para fazer transformações positivas em nossas vidas. No entanto, é normal que surja a falta de motivação em algum momento ou os primeiros obstáculos. Neste momento, é preciso estar atento aos primeiros sinais da preguiça (e as desculpas que criamos) para adiar alguma atividade e eventualmente desistir de um projeto ou objetivo. Isso lhe soou familiar? Contudo, temos um plano para 30 dias com desafios simples que você pode incorporar na sua rotina e vão mudar sua vida para melhor. É um ótimo exercício para definir, organizar e até realizar metas. Que tal tentar? Não custa nada! Veja na galeria!

