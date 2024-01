Os alimentos ricos em vitamina E que reforçam o sistema imunológico

A vitamina C é geralmente associada ao reforço do sistema imunológico, mas a vitamina E também tem importantes benefícios para a saúde.

A vitamina E é um antioxidante, o que significa que protege as células do corpo dos danos causados pelos radicais livres. Os radicais livres estão associados a um aumento do risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer e diabetes.

A vitamina E também é importante para o sistema imunológico. Ela ajuda as células do sistema imunológico a funcionarem corretamente.

A nutricionista Connie Elick, do website Shape, explica que a vitamina E é melhor absorvida quando combinada com uma fonte de gordura, como o abacate, o azeite ou frutos secos.

Alguns alimentos ricos em vitamina E incluem:

Óleo de avelã

Sementes de girassol

Manteiga de amendoim

Abacate

Azeite

Frutos secos, como nozes, amêndoas, castanhas e pistache

Vegetais folhosos, como espinafre, couve e brócolis

Como incluir mais vitamina E na dieta

Para aumentar a ingestão de vitamina E, você pode incluir os seguintes alimentos em sua dieta:

Adicione óleo de avelã aos molhos de salada ou à sopa.

Polvilhe sementes de girassol em saladas ou iogurte.

Passe manteiga de amendoim em torradas ou frutas.

Adicione abacate ao guacamole ou à salada.

Use azeite para cozinhar ou temperar alimentos.

Adicione frutas secas ou vegetais folhosos às refeições.

