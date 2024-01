Cuidado! Pode ser doença no intestino, mesmo que não pareça

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma doença crônica que afeta o intestino grosso. Os sintomas mais comuns são dor abdominal, diarreia e constipação. No entanto, a SII também pode causar sintomas em outras partes do corpo, como pele, articulações, sistema imunológico e até mesmo sistema nervoso.

Pele inflamada ou irritada

Doenças inflamatórias da pele, como acne, eczema e psoríase, podem estar associadas a um desequilíbrio de bactérias intestinais. Isso ocorre porque a microbiota intestinal desempenha um papel importante na regulação do sistema imunológico. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, pode ocorrer inflamação em todo o corpo, incluindo a pele.



Alergia a alguns alimentos

O sistema imunológico também pode ser afetado pela SII. Isso pode levar a alergias a certos alimentos. Quando uma pessoa com SII come um alimento alergênico, o sistema imunológico desencadeia uma resposta que pode causar urticária, inchaço, respiração ofegante ou problemas digestivos.

Dores nas articulações

As bactérias nocivas podem entrar na corrente sanguínea e ativar células inflamatórias. Isso pode causar dores nas articulações, como artrite.

Cansaço

O cansaço é um sintoma comum da SII. Isso ocorre porque a inflamação pode afetar a produção de energia.

Ansiedade e depressão

Desequilíbrios intestinais também podem desempenhar um papel no desenvolvimento de ansiedade e depressão. Isso ocorre porque o cérebro e o intestino estão conectados por uma rede de nervos chamada eixo intestino-cérebro. Quando há inflamação no intestino, ela pode afetar o funcionamento do cérebro e causar sintomas de ansiedade e depressão.

Doença autoimune

Algumas doenças autoimunes, como artrite ou diabetes tipo 1, têm sido associadas à SII. Isso ocorre porque a inflamação pode alterar a maneira como o sistema imunológico funciona.

Se você estiver experimentando algum desses sintomas, é importante consultar um médico para obter um diagnóstico correto. A SII pode ser tratada com uma variedade de medicamentos e mudanças no estilo de vida.

