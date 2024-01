Teste de DNA detecta 18 tipos de câncer nas fases iniciais

Pesquisadores da empresa de biotecnologia americana Novelna desenvolveram um teste de DNA capaz de identificar 18 tipos de câncer nas fases iniciais. O teste, que analisa as proteínas do sangue, mostrou-se mais eficaz do que outros métodos existentes.

O teste foi testado em amostras de plasma sanguíneo de 440 pessoas diagnosticadas com 18 tipos diferentes de câncer e de 44 doadores de sangue saudáveis. No estágio I (o estágio mais precoce do câncer), o teste foi capaz de identificar 93% dos cânceres nos homens e 84% dos cânceres nas mulheres, com uma especificidade de 99%.

Os pesquisadores também descobriram que o teste pode ser usado para identificar o tecido de origem da maioria dos cânceres em mais de 80% dos casos.

Os pesquisadores acreditam que o teste pode ajudar a reformular as diretrizes de rastreio do câncer e a criar uma alternativa mais precisa e econômica ao rastreio tradicional. No entanto, eles alertam que são necessários mais estudos em grupos maiores de pessoas para confirmar os resultados.

Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre o teste:

- O teste é feito a partir de uma amostra de sangue.

- O teste leva cerca de uma semana para ser concluído.

- O teste tem um custo estimado de US$ 1.000 (R$ 5.000)

O teste representa uma importante inovação no diagnóstico do câncer. Se os resultados forem confirmados em estudos futuros, o teste pode ajudar a salvar vidas ao permitir que o câncer seja detectado e tratado nas fases iniciais, quando é mais tratável.

