Astróloga revela os melhores dias para casar em 2024

Sim, como sempre, a astrologia consegue ajudar a tomar uma série de decisões, incluindo na escolha de uma data para casar com a sua cara-metade. Stina Garbis, uma astróloga, citada na Bustle, afirma que existem cinco dias "cosmicamente abençoados em 2024" e ideais para um casamento.

De acordo com a astróloga, estes dias coincidem "com a intersecção de Vênus, o planeta do amor, do romance e da beleza, com Plutão, o regente do amor, do sexo e do casamento".

Júpiter também desempenha um papel muito importante em algumas das datas, um "sinal muito favorável para grandes celebrações e felicidade", explica.

Quais são as melhores datas?

Então, a primeira data acontece já no segundo mês do ano, mais especificamente, em 17 de fevereiro, um dos momentos mais favoráveis para subir ao altar em 2024 graças ao posicionamento de Vênus em Aquário e de Plutão em Aquário.

Em 24 de março, "quatro planetas (incluindo Vênus) estarão no romântico e emocional signo de Peixes". Outra data excelente é em 29 de abril. Porquê? É "nessa altura que Vênus se junta a três outros planetas no signo de Touro (incluindo Júpiter), enquanto três outros planetas estarão em Peixes".

Depois, o romance "estará no ar em 29 de agosto, quando Vênus em Libra fizer um trígono com Plutão em Aquário". No final do ano, "Vênus estará de novo em Aquário em 7 de dezembro, o que faz deste o último dia ideal para casar em 2024".

Leia Também: Signos que estão (quase) sempre envolvidos em amizades tóxicas