Tem algum destes sinais? Atenção que pode ser refluxo

O refluxo gastroesofágico é uma condição que ocorre quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago, causando sintomas como azia, dor no peito e dificuldade para engolir. No entanto, o refluxo pode causar outros sintomas, que muitas vezes são ignorados ou confundidos com outras condições.

O gastroenterologista Mark E. Tanchel, do Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, conversou com o agregador de blogues HuffPost para explicar quais são os sinais que podem indicar que você tem refluxo.

Pressão no ouvido

"A inflamação induzida pelo refluxo aumenta a pressão e pode resultar numa sensação de obstrução nos ouvidos", explica Tanchel.

Isso ocorre porque o refluxo pode causar inflamação na válvula que separa o esôfago do estômago. Essa inflamação pode levar a um aumento da pressão no ouvido médio, o que pode causar a sensação de que o ouvido está entupido.

Dificuldade em respirar

"A proximidade do esôfago e do sistema respiratório é a razão pela qual o refluxo às vezes pode causar dificuldade para respirar", diz Tanchel.

Isso ocorre porque o refluxo pode causar inflamação na garganta e nas vias aéreas superiores. Essa inflamação pode dificultar a respiração, especialmente durante a noite.

Problemas dentários

"A saliva protege os dentes e fornece os materiais necessários para a remineralização dentária. O refluxo tem a capacidade de acabar com essas defesas", explica Tanchel.

O refluxo pode causar erosão do esmalte dos dentes, o que pode levar a cáries e outros problemas dentários.

Dor no peito

"Pode ser uma manifestação de um refluxo gástrico não controlado", diz Tanchel.

Outros sintomas

Além da pressão no ouvido e da dificuldade para respirar, o refluxo gastroesofágico pode causar outros sintomas, como:

Tosse persistente

Rouquidão

Dor de garganta

Dor de cabeça

Erupções cutâneas

Se você estiver experimentando algum desses sintomas, é importante consultar um médico para descartar outras condições e diagnosticar o refluxo gastroesofágico.

O tratamento para o refluxo gastroesofágico depende da gravidade dos sintomas. Em casos leves, mudanças no estilo de vida, como evitar alimentos e bebidas que desencadeiam o refluxo, podem ser suficientes. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos ou cirurgia.

Leia Também: Atenção a estes sinais indicadores de colesterol (perigosamente) alto