Você fala sozinho? Olha o que a ciência diz sobre isso! - Em algumas ocasiões, ser visto falando sozinho é um pouco embaraçoso. Faz parecer que a gente não bate muito bem da cabeça! Geralmente, falamos para nos comunicar com alguém e fazer isso sem um interlocutor pode ser considerado estranho para os outros. Mas isso, definitivamente, não é verdade. Falar também serve para outras funções e há benefícios inesperados. Quantas vezes procuramos nossas chaves e ficamos perguntando: "Cadê minha chave?" Falar em voz alta nos ajuda a encontrar as coisas porque nos lembra do que estamos procurando e não perdemos o foco. E isso é apenas um exemplo! Para entender os motivos que nos levam a falar sozinhos, o que também pode ser chamado de "autoconversa", confira na galeria a seguir!

