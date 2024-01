Livre-se da (terrível) retenção de líquidos com a ajuda destes alimentos

Sente as pernas cansadas e pesadas? Então, é bem provável que você esteja com retenção de líquidos, que é o acúmulo de excesso de fluidos no sistema circulatório e nos espaços entre as células. É mais evidente nas pernas e barriga, mas também pode se manifestar no rosto, nas mãos e nos pés.

Felizmente, existem alimentos que ajudam a combater esse problema, como afirma a nutricionista Joana Ferreira, em uma publicação feita na rede social Instagram. Ela também destaca a importância de incluir água ou chá na dieta diariamente, reduzir o consumo de sal e praticar atividade física.

Confira alguns alimentos que ajudam a combater a retenção de líquidos:

Pepino: é rico em água e potássio, que ajudam a eliminar o excesso de sódio do corpo.

Abacaxi: é diurético e ajuda a aumentar a produção de urina.

Aipo: é rico em potássio e antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação.

Abobrinha verde: é rica em fibras e água, que ajudam a regular o sistema digestivo.

