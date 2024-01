A água que utiliza para cozinhar arroz tem benefícios incríveis

Rica em nutrientes e com propriedades surpreendentes, a água de arroz é um dos segredos de beleza e saúde mais bem guardados. Foi passando de geração em geração, principalmente na Ásia, um dos continentes que mais consome este alimento.

Benefícios para a pele

Segundo o Informe Brasil, a água de arroz ajuda a dar brilho e elasticidade à pele. Para isso, basta coar o arroz após a cozedura e deixar a água arrefecer. De seguida, transfira-a para uma garrafa com borrifador e aplique a água na pele. A mesma publicação diz que essa mesma mistura é particularmente eficaz no alívio de irritações cutâneas.

Benefícios para o cabelo

A água de arroz também mantém o cabelo saudável, hidratado e brilhante. Para isso, basta misturar um pouco de água de arroz com um pouco de óleo de coco. Aplique a mistura nos cabelos, massageando suavemente, e deixe agir por cerca de 30 minutos. Em seguida, lave o cabelo como de costume.

Benefícios para as plantas

A água de arroz também é um aliado para as plantas. Segundo o Informe Brasil, pode ser usada como herbicida natural. As suas propriedades ajudam não só a eliminar ervas daninhas como fornecem benefícios adicionais às plantas.

Como preparar a água de arroz

Para preparar a água de arroz, basta colocar o arroz em uma panela com água e levar ao fogo. Deixe cozinhar até que o arroz esteja macio. Em seguida, coe o arroz e reserve a água.

A água de arroz pode ser armazenada na geladeira por até uma semana.

Dicas de uso

Para usar a água de arroz na pele, basta borrifá-la no rosto ou no corpo. Você também pode aplicar a água com um algodão.

Para usar a água de arroz no cabelo, aplique a mistura nos cabelos, massageando suavemente, e deixe agir por cerca de 30 minutos. Em seguida, lave o cabelo como de costume.

Para usar a água de arroz como herbicida natural, basta borrifá-la nas ervas daninhas. A água vai ajudar a matar as ervas daninhas sem prejudicar as plantas desejadas.

