O que fazer se for picado por escorpião

Os escorpiões são animais peçonhentos que podem causar acidentes graves, inclusive a morte. No Brasil, existem cerca de 100 espécies de escorpiões, sendo que apenas algumas são consideradas perigosas.

O escorpião é resistente a venenos e a recomendação passada às vigilâncias municipais pelo Ministério da Saúde é evitar a dedetização, porque isso causa o desalojamento do animal e há o risco de ele invadir as residências.

A orientação é jogar apenas água fervente nos ralos e canos e depois fechar.

Outro alerta é em relação às crianças. Os pequenos correm maior perigo por terem um peso corporal menor, o que leva a uma maior concentração das neurotoxinas do escorpião -o veneno pode causar a asfixia e a morte do indivíduo.

Se você for picado por um escorpião, é importante agir rapidamente para evitar complicações. As seguintes medidas devem ser tomadas:

- Lave o local da picada com água e sabão.

- Imobilize a região afetada.

- Procure atendimento médico o mais rápido possível.

- No hospital, o médico irá avaliar o grau da picada e indicar o tratamento adequado. Em alguns casos, pode ser necessário a aplicação de soro antiescorpiônico.

COMO PREVENIR

- Mantenha jardins e quintais limpos e evite acumular entulhos, folhas secas, lixo e materiais de construção.

- Sacuda roupas e sapatos antes do uso e não coloque as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres

- Deixe ensacado o lixo doméstico e use calçados e luvas de raspas de couro para atividades em que seja preciso colocar a mão ou pisar em buracos, entulhos e pedras

- Use telas em ralos do chão, pias ou tanques e vede frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e as paredes.

Os sintomas da picada de escorpião variam de acordo com a espécie do animal e a sensibilidade da pessoa picada. Em geral, os sintomas incluem:

Dor intensa no local da picada.

Vermelhidão e inchaço.

Sudorese.

Náuseas e vômitos.

Palpitações.

Dificuldade para respirar.

Em casos graves, a picada de escorpião pode causar convulsões, coma e até a morte.

Se você apresentar algum desses sintomas, procure atendimento médico o mais rápido possível.

