Descubra os benefícios de colocar cascas de tangerina na janela

Além de ser rica em vitamina C, ter um bom aporte de ácido fólico (vitamina B9), tiamina (vitamina B1) e potássio, e muita água, o que a torna pouco calórica, a tangerina tem outros benefícios desconhecidos por muitos. Por isso, devemos colocar as cascas desta fruta na janela. Sim, leu bem.

As cascas da tangerina têm propriedades antissépticas e aromáticas devido aos seus óleos essenciais. Ao colocá-las na janela, estará criando um repelente natural eficaz contra diversos tipos de insetos.

E não é tudo. O aroma cítrico libertado pelas cascas também contribui para a redução dos níveis de stress e ansiedade.

Certifique-se de lavar muito bem as tangerinas antes de iniciar o processo.Em seguida, descasque-as com cuidado, tentando manter as cascas intactas, e deixe-as secar ao sol durante alguns dias. Depois, corte as cascas em pequenos pedaços e coloque-as numa jarra de vidro.

Quando quiser usá-las, só tem de colocar algumas em água quente durante alguns minutos e adicionar algumas gotas de vinagre ou álcool. Coe o líquido e despeje a mistura obtida numa garrafa com borrifador.

