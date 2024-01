Combata a ansiedade com um chá simples e relaxante

Existem muitas formas de combater a ansiedade. Fazer um chá simples e relaxante entra, com toda a certeza, na lista. Precisa de ideias? Experimente a sugestão do Better Sleep. Inclui apenas cinco ingredientes e faz num instante.

Ingredientes:

4 xícaras de água fervendo

3 colheres de sopa de hortelã

3 colheres de sopa de camomila

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

2 fatias de limão

Modo de preparação:

1- Misture a água fervendo com o hortelã-pimenta, a camomila, o gengibre e o limão numa jarra grande. Deixe em infusão durante 15 minutos.

2- Pode coar a água diretamente para a sua xícara ou para um bule.

