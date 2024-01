Colesterol no limite? Baixe os níveis com a ajuda deste fruto seco

Os pistaches são um fruto seco delicioso e nutritivo, que pode trazer muitos benefícios para a saúde. Um dos seus principais benefícios é a sua capacidade de reduzir o mau colesterol (LDL), o que ajuda a proteger o coração de doenças cardiovasculares.



Um estudo publicado na revista científica Nutrients, realizado pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos, concluiu que os pistaches são ricos em substâncias antioxidantes, que ajudam a combater o LDL. Os antioxidantes são compostos que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas.

Além de ajudar a reduzir o mau colesterol, os pistaches também são uma boa fonte de proteínas vegetais, fibras, vitaminas (sobretudo C e E) e minerais. As proteínas vegetais são essenciais para a construção e manutenção dos músculos, as fibras ajudam a regular o trânsito intestinal e as vitaminas e minerais são importantes para o bom funcionamento do organismo.

Os pistaches também são um alimento altamente saciante, o que significa que ajudam a sentir-se satisfeito por mais tempo. Isso pode contribuir para uma menor ingestão calórica e, a longo prazo, ajudar a perder peso ou a manter um peso saudável.

Como incluir pistaches na dieta

Os pistaches podem ser consumidos como aperitivo, snack ou ingrediente em receitas. Aqui estão algumas ideias:

Adicione pistaches a saladas, sopas, massas ou arroz.

Use pistaches para fazer pesto, hummus ou outras pastas.

Polvilhe pistaches picados sobre saladas, iogurtes ou sobremesas.

Recomendações para o colesterol no sangue

Colesterol total - < 190 mg/dl

Colesterol LDL - <115mg/dl

Colesterol HDL - >40 mg/dl no homem e >45 mg/dl na mulher

Leia Também: Atenção a estes sinais indicadores de colesterol (perigosamente) alto