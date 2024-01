A nova bolsa da Louis Vuitton parece uma lancheira e custa 15 mil reais

Inspirada numa lancheira, a Louis Vuitton apresentou a sua mais recente peça: uma bolsa - apelidada 'Sandwich Bag' - que parece uma marmita, mas de quase três mil euros (cerca de 15 mil reais). A ideia nasceu pela mão do diretor criativo da marca, Pharrel Williams, e foi apresentada no ano passado, durante a Semana da Moda de Paris, mas só agora ficou visível no 'website' da 'maison' francesa.

Trata-se de um 'saco' camel em pele, com apontamentos em azul. Tem ainda o nome da marca e a inscrição Maison Fondée En 1854.

Para já, encontra-se "indisponível". Porém, pode já ficar em lista de espera virtual. Basta introduzir o seu e-mail.

"Este saco sandwich é fabricado em pele de vaca flexível", começa por escrever a Louis Vuitton na descrição do artigo. E, acrescenta: "Tem a mesma cor que os sacolas das lojas Louis Vuitton. O interior contém um bolso com fecho de correr e outro duplo plano".

Pormenor: está disponível por 2700 euros (cerca de 15 mil reais). Tentado? Veja a fotogaleria acima!

