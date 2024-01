Doenças que atacam no calor e que você deve estar atento! - Para muitos, o verão é a melhor estação do ano. Afinal, quem não gosta de curtir uma praia, com roupas leves e pegar um sol, ou mesmo fazer outros passeios ao ar livre? No entanto, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde em épocas de altas temperaturas. É nos períodos de grande calor que surgem algumas doenças, além de outros tipos de mal-estar. Na galeria, confira as enfermidades que costumam atacar no calorão do verão!

