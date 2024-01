Bebidas que podem atrapalhar sua dieta

Está de dieta, mas não vê resultados? As bebidas que você consome podem ser o problema. Algumas parecem saudáveis, mas na verdade podem entrar em conflito com sua tentativa de perder peso.

O site Eat This, Not That conversou com as nutricionistas Destini Moody e Gianna Masi para descobrir quais bebidas você deve evitar quando a sede aperta ou quando quer algo mais doce.

Aqui está a lista:

Sucos de frutas: Os sucos de frutas são cheios de açúcar natural, que pode levar ao ganho de peso. Eles também podem conter calorias extras e conservantes.

Lattes: Os lattes são feitos com leite integral, que é rico em gordura e calorias. Eles também podem conter açúcar adicional, dependendo do tipo de leite que você usa.

Bebidas alcoólicas: O álcool tem muitas calorias e pode levar ao ganho de peso. Ele também pode desidratar você, o que pode dificultar a perda de peso.

Bebidas de aveia: As bebidas de aveia são uma boa fonte de fibras, mas também podem ser ricas em calorias e açúcar.

Bebidas energéticas: As bebidas energéticas são cheias de cafeína e açúcar, o que pode levar ao ganho de peso e à desidratação.

Refrigerantes: Os refrigerantes são cheios de açúcar e calorias vazias. Eles também podem levar ao ganho de peso e à obesidade.

Limonadas: As limonadas são feitas com açúcar e suco de limão, que podem levar ao ganho de peso.

Smoothies com proteína: Os smoothies com proteína podem ser uma boa fonte de proteínas, mas também podem ser ricos em calorias e açúcar.

Bebidas isotônicas: As bebidas isotônicas são projetadas para ajudar os atletas a se recuperarem de exercícios, mas não são necessárias para pessoas que não praticam exercícios regularmente.