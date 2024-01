As raças de cães mais caras do mundo: Recordista pode chegar a 25 mil reais! - Desde que foram domesticados entre 19 mil e 32 mil anos atrás, os cães se tornaram o melhor amigo do homem. Hoje, eles são uma grande parte de nossas vidas, mas vale lembrar que cães podem acabar saindo muito caro quando colocamos na ponta do lápis coisas como cuidados veterinários, comida, brinquedos, guloseimas e tosa. Claro, a menos que a pessoa opte pela adoção, há também o custo inicial de comprar o cão. E, dependendo da raça, eles podem ser super caros. Vários fatores influenciam o alto preço, mas muitas vezes é a popularidade e a raridade da raça que ditam a quantia. Confira a galeria a seguir para descobrir as raças de cães mais caras do mundo. Os valores são absurdos!

© <p>Shutterstock</p>