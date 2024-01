Pensando em se mudar? Os mercados de aluguel mais caros do mundo em 2024

Os mercados de aluguel mais caros do mundo em 2024 - Você já sonhou em fazer as malas e recomeçar a vida na agitação de Nova York? Ou passar seus anos dourados no paraíso havaiano de Honolulu? Infelizmente, esses devaneios românticos estão ainda mais longe da realidade do que já foram (a menos que você tenha ganhado na loteria). Os mercados de aluguel nessas cidades cobiçadas dispararam nos últimos anos, contribuindo para crises de custo de vida que eclodem em todo o mundo. O ano de 2024 é realmente um mundo dos senhorios. Para calcular o quão caro é alugar uma casa em cada cidade, o Numbeo criou o Índice de Custo de Aluguel. De acordo com seu site, "este índice estima os preços de alugar apartamentos em uma cidade em comparação com a cidade de Nova York. Se o Índice de Aluguel for 80, isso sugere que os preços médios de aluguel naquela cidade são aproximadamente 20% mais baixos do que os da cidade de Nova York." Para referência, a agência imobiliária Point2 estima que um apartamento médio em Nova York sai por US$ 4.392 por mês (aproximadamente R$ 21.670). Nesta galeria, você encontrará as 30 cidades que mais pontuam no Índice de Aluguel. Clique para um tour pelos mercados de aluguel mais caros do mundo e descubra o que eles têm a oferecer!

