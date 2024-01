Máquinas de café podem acumular mais bactérias do que um vaso sanitário

É verdade! Uma investigação da NSF International, uma organização de saúde pública sem fins lucrativos, revelou que as máquinas de café podem abrigar duas vezes mais bactérias do que as privadas.

Por que isso acontece?

O ambiente quente e úmido no interior de uma máquina de café é um terreno fértil para a reprodução de microrganismos, como bactérias e fungos.

Mas existe uma maneira simples de evitar isso: limpar a máquina de café regularmente.

Idealmente, você deve lavar diariamente todas as peças removíveis para minimizar a acumulação de resíduos.

Para uma limpeza mais profunda, você pode usar uma solução de água e vinagre branco. O vinagre ajuda a descalcificar e a desinfetar os componentes internos da máquina de café.

Depois, é importante realizar alguns ciclos de água para remover qualquer resíduo de vinagre.

Aqui estão algumas dicas para limpar sua máquina de café:

Remova todas as peças removíveis e lave-as com água morna e sabão.

Use uma escova de dentes para limpar as áreas difíceis de alcançar.

Seque todas as peças completamente antes de colocá-las de volta na máquina.

Para limpar o interior da máquina de café, use uma solução de água e vinagre branco.

Despeje a solução na bandeja de água e ligue a máquina de café.

Deixe a solução correr por alguns minutos e, em seguida, desligue a máquina.

Enxágue a bandeja de água com água limpa.

