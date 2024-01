Está precisando organizar o armário? Experimente estes truques

Você abre os armários de casa e nunca encontra o que precisa? A verdade é que é muito fácil ficar com esses espaços bagunçados. Para evitar isso, é importante seguir algumas dicas de arrumação.

O website Tom's Guide oferece algumas dicas para organizar os armários de casa em pouco tempo. São truques muito úteis em qualquer época do ano. Confira:

1. Retire tudo

O primeiro passo é retirar tudo do interior do armário. Isso vai permitir que você veja realmente o que tem guardado e identifique o que não usa mais.

2. Divida por categorias

Em seguida, organize as peças por categorias. Por exemplo, coloque todas as blusas juntas, todas as calças juntas, e assim por diante. Isso vai facilitar a visualização e a localização das peças.

3. Descarte o que não usa

É importante se livrar das peças que você não usa mais. Se a peça está rasgada, manchada ou simplesmente não combina com o seu estilo, é hora de doar ou vender.

4. Guarde as roupas da estação

As roupas da estação fora de uso podem ser guardadas em caixas ou sacos plásticos. Isso vai liberar espaço no armário para as peças que você usa com mais frequência.

5. Organize por cores

Organizar as peças por cores é uma ótima maneira de deixar o armário mais bonito e organizado. Isso também facilita a visualização das peças e a escolha da combinação perfeita.

6. Enrole as peças

Peças como calças, camisetas e lenços podem ser enroladas para ocupar menos espaço no armário. Isso é especialmente útil em armários pequenos.

Aplicando essas dicas, você vai conseguir organizar os armários de casa e deixar tudo mais prático e agradável.

Aqui estão algumas dicas adicionais:

- Use organizadores para aproveitar melhor o espaço do armário.

- Coloque etiquetas nas gavetas e prateleiras para facilitar a localização das peças.

- Limpe os armários regularmente para evitar a proliferação de mofo e bactérias.

- Com um pouco de esforço, você pode ter armários organizados e funcionais.

