Conheça os alimentos que têm poucas calorias e são muito saciantes

A nutricionista Jessica Zinn, citada na revista Prevention, lembra que comer apenas ou principalmente alimentos com poucas calorias "vai manter sua contagem de calorias baixa, mas provavelmente não vai te deixar satisfeito". Claro, "isso não é ideal, porque aumenta a fome e, normalmente, leva a comer demais e, possivelmente, a ganhar peso", alerta.

Levando isso em conta, ela recomenda que você aposte mais em alimentos com poucas calorias, mas que tenham uma quantidade adequada de proteínas e fibras ou, simplesmente, tente combinar alimentos mais leves com outros ricos em gorduras saudáveis. "Quando as fibras, as proteínas e as gorduras são consumidas juntas, a pessoa fica satisfeita por mais tempo", acrescenta.

Aqui estão 28 alimentos que têm poucas calorias (e são muito saciantes):

Espinafre

Aipo

Aveia

Framboesas

Couve-de-bruxelas

Queijo cottage

Ovos

Couve verde

Maçãs

Linguado

Pepino

Cenoura

Alface

Camarão

Rúcula

Rabanete

Feijão preto

Frango

Tangerinas

Aspargos

Morangos

Abóbora

Vieiras

Melancia

Couve-flor

Peras

Iogurte grego

Melão

