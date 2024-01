O queijo que contém mais cálcio do que um copo de leite

O cálcio é um mineral essencial para a saúde muscular, o funcionamento dos nervos e o ritmo cardíaco. Apesar de o leite ser frequentemente associado a este nutriente, ele não é a única fonte.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um copo de leite contém cerca de 300 miligramas de cálcio. Já uma xícara de queijo mozzarella contém 566 miligramas do mineral, o que equivale a quase duas vezes mais.

Além do cálcio, o queijo mozzarella também é uma boa fonte de magnésio, com 400 miligramas por xícara, e de proteína, com cerca de 25 gramas.

No entanto, é importante consumir o queijo mozzarella com moderação, pois ele pode ser rico em sódio. O ideal é sempre verificar os rótulos dos produtos para saber a quantidade de sódio presente.

Aqui estão algumas outras fontes de cálcio:

Iogurte

Leite de soja

Sardinha

Feijão branco

Folhas verdes escuras, como brócolis e couve

