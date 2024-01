Está com tosse? O que significam as diferentes cores da expectoração

A tosse é uma resposta natural do corpo a qualquer irritação nas vias respiratórias. No entanto, quando a tosse é acompanhada de expectoração, é importante prestar atenção à cor do muco.

Segundo Malathy Munisamy, médica de investigação clínica, citada pelo jornal britânico Mirror, a cor da expectoração pode indicar a gravidade da infecção.

Expectoração branca: É uma das cores mais comuns em indivíduos com asma, alergias ou uma infecção viral. Geralmente, não é motivo de preocupação.

Expectoração amarela: É frequentemente relatada durante as fases iniciais de uma infecção, como as constipações. Também pode ser um sinal de uma infecção bacteriana.

Expectoração verde: É descrita como o "primeiro grande sinal" de que se tem uma infecção viral ou bacteriana mais grave. É, na maioria das vezes, acompanhada de outros sintomas, incluindo febre e dores no peito ao tossir.

Expectoração castanha: Pode acontecer quando está com "uma infecção torácica mais grave ou quando tem uma doença pulmonar crónica, como a fibrose pulmonar idiopática". Trata-se de uma cor invulgar e causada pela inflamação crônica, sangue e bactérias provenientes do exterior dos pulmões.

Expectoração cor-de-rosa ou vermelha: Pode ser causada por uma infecção não tratada ou, em alguns casos, cancro, como o do pulmão ou do pescoço. Deve consultar imediatamente o seu médico se isto acontecer.

