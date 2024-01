Por que ficar sentado por muito tempo pode ser perigoso? - É difícil acreditar que algo tão simples e fácil como sentar possa ser perigoso para a saúde, mas todas as coisas boas devem ser apreciadas com moderação. Com um número cada vez maior de pessoas trabalhando em casa ou fazendo cursos on-line, a quantidade de tempo que passamos sentados também aumenta. Todos sabemos que um estilo de vida sedentário é ruim, mas você sabia que ficar sentado por muito tempo, na verdade, leva a várias doenças crônicas e a uma expectativa de vida mais curta? Pior ainda, você pode se exercitar sete ou oito horas por semana, mas ainda assim sofrer os mesmos efeitos se ficar sentado por longos períodos! Mas não se preocupe: existem vários alongamentos e técnicas simples, rápidas e versáteis que você pode implementar no seu dia a dia e que podem ajudar a neutralizar os efeitos prejudiciais de ficar sentado por muito tempo. Clique para entender melhor e descobrir o que você pode começar a fazer hoje mesmo.

