Adolescente quase fica cega após seguir dicas de beleza do TikTok

Amelia Gregory, uma adolescente de 13 anos de Cheshire, na Inglaterra, quase perdeu a visão após seguir dicas de cuidados com a pele de uma influenciadora no TikTok. De acordo com o jornal Daily Mail, a garota seguiu as instruções de um vídeo que ensinava a fazer uma máscara com retinol e outro produto com ácido fraco. No entanto, a combinação dos dois ingredientes causou uma queimadura química na pele de Amelia, que evoluiu para uma infecção bacteriana.

Amelia conta que, após aplicar a máscara, sentiu a pele do rosto ficar vermelha e descascando. A mãe da adolescente, Claire, que é médica, levou a filha ao médico, que inicialmente disse que o problema se resolveria rapidamente. No entanto, a pele de Amelia continuou piorando, e o olho esquerdo dela ficou vermelho e inchado.

Claire levou a filha à farmácia, mas foi orientada a levá-la ao pronto-socorro. No hospital, Amelia foi diagnosticada com celulite facial, uma infecção bacteriana dos tecidos sob a pele. A infecção também havia se espalhado para o olho esquerdo da adolescente.

Amelia ficou internada no hospital por cinco dias e precisou receber antibióticos intravenosos. Os médicos disseram à mãe da adolescente que a infecção poderia ter causado a perda da visão dela.

Ainda segundo o Daily Mail, o caso de Amelia chamou a atenção dos especialistas, que alertam para o aumento de casos semelhantes à medida que jovens assistem cada vez mais a tutoriais sobre cuidados com a pele na internet.

O dermatologista Derrick Phillips, consultor e porta-voz da British Skin Foundation, afirmou ao Daily Mail que os influenciadores de beleza muitas vezes não têm as informações necessárias para dar dicas seguras sobre cuidados com a pele. Além disso, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra.

Phillips alerta que é importante consultar um dermatologista antes de usar produtos para a pele, especialmente produtos que contenham ingredientes potentes, como o retinol.

