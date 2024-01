Como ajudar alguém com depressão? - Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão. É uma condição séria (mas tratável) que causa uma dor imensa para quem sofre com ela. E que pode ser também muito dolorosa para quem convive com uma pessoa com depressão. Se alguém próximo a você está sofrendo, você pode sentir desamparo, medo, raiva, culpa ou frustração e até isso tudo ao mesmo tempo. No entanto, você não é impotente nesta situação. Há coisas que você pode fazer para ajudar. Para descobrir que coisas são essas de acordo com os principais especialistas, clique nesta galeria.

© <p>Shutterstock</p>