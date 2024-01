O que o seu lixo diz sobre você, segundo a ciência - A maioria de nós, pessoas normais, não pensa duas vezes nas coisas que jogamos no lixo, além de nos certificarmos de reciclar corretamente, é claro! Mas, se a gente parar para pensar sobre isso, as coisas que jogamos fora podem realmente dizer às pessoas muito sobre nossos estilos de vida e hábitos. E é por essa razão que a garbologia, o estudo do lixo, tem se tornado uma disciplina tão popular. Sim, esse campo da ciência realmente existe! Bateu curiosidade? Na galeria, entenda tudo sobre garbologia!

© Shutterstock