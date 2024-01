Usar roupa interior muito justa pode causar efeito inesperado na digestão

Você já reparou que, depois de usar roupa interior muito apertada, fica com marcas na pele? Mas isso não é tudo. A verdade é que a sua digestão pode sofrer com esse tipo de roupa.

"Roupas muito justas podem causar estresse adicional no estômago e nos intestinos", explica a nutricionista Michelle Rauch ao site Health Digest.

Em casos mais graves, o uso de roupa interior apertada pode até levar a esofagite, uma inflamação na região do esôfago que pode causar refluxo. Essa situação pode ser ainda pior para quem tem problemas gastrointestinais.

Além das marcas na pele e do desconforto ao longo do dia, você também deve se preocupar com essa situação.

Por que isso acontece?

Quando você usa roupa interior muito apertada, ela pode comprimir os órgãos abdominais, incluindo o estômago e os intestinos. Isso pode dificultar o processo digestivo, causando sintomas como:

Constipação

Diarreia

Dor abdominal

Náusea

Refluxo

