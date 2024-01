Quer evitar uma ressaca? Coma este vegetal antes de sair

Está planejando uma noite de bebedeira com os amigos? Então, prepare-se para incluir um vegetal específico no jantar: aspargos.

Segundo um estudo citado pelo jornal britânico Manchester Evening News, os aspargos podem ajudar o organismo a metabolizar o álcool mais rapidamente.

Mais especificamente, os pesquisadores descobriram que "os aminoácidos e os minerais presentes no extrato de aspargos têm propriedades que podem aliviar os sintomas da ressaca e proteger as células do fígado das toxinas".

Outro estudo, realizado na Coreia do Sul, analisou os componentes de rebentos e folhas jovens de aspargos, comparando seus efeitos em células hepáticas humanas e de ratos. Os resultados também mostraram que "as funções biológicas dos aspargos podem ajudar a aliviar a ressaca do álcool e proteger as células do fígado".

O que explica esse efeito?

Os aspargos são ricos em aminoácidos, como aspargina e glutamato, que são importantes para o metabolismo do álcool. Eles também são uma boa fonte de minerais, como potássio e magnésio, que ajudam a manter o equilíbrio eletrolítico do corpo, que pode ser alterado pelo consumo de álcool.

Além disso, os espargos contêm compostos antioxidantes, como glutationa e flavonoides, que podem ajudar a proteger as células do fígado das toxinas produzidas pelo álcool.

Quantos aspargos devo comer?

De acordo com os estudos, não há uma quantidade específica de espargos necessária para prevenir a ressaca. No entanto, os pesquisadores recomendam que o consumo seja feito antes de sair para beber.

Uma boa opção é preparar um prato de espargos no jantar ou como aperitivo antes de ir para a balada. Você também pode incluir espargos em saladas, sopas ou omeletes.

