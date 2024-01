Como se relacionar melhor com um colega de trabalho, segundo o signo dele - Quer gostemos ou não, todos nós temos que trabalhar com outras pessoas. Mesmo o mais solitário dos trabalhos envolve interação em algum nível - e isso nem sempre é fácil. A melhor forma de colaborar com um colega de trabalho talvez esteja escrito nas estrelas. Cada signo tem seus próprios pontos fortes e fracos na vida cotidiana e isso também se aplica ao contexto do trabalho. Na galeria, saiba algumas dicas sobre como trabalhar com cada signo, sejam eles funcionários estrelas ou não.

© <p>Shutterstock</p>