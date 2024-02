Cuidado com o excesso de curcuma: veja quando é preciso moderar o consumo

A curcuma é uma especiaria com muitos benefícios para a saúde, como ação anti-inflamatória e antioxidante. No entanto, o consumo em excesso pode trazer alguns problemas, principalmente para pessoas com certas condições de saúde.

Segundo a revista Sportlife, ingerir quantidades moderadas de curcuma é seguro para a maioria das pessoas.

No entanto, doses exageradas podem causar efeitos colaterais, como:

Problemas de coagulação sanguínea: a curcuma tem propriedades anticoagulantes, que podem interferir na coagulação. Por isso, pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes devem moderar o consumo de curcuma.

Problemas gastrointestinais: algumas pessoas podem sentir dores de estômago, azia ou irritação estomacal ao consumir grandes quantidades de curcuma.

Interações medicamentosas: a curcuma pode interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes, anti-inflamatórios e medicamentos para diabetes. Por isso, é importante consultar o médico antes de consumir curcuma se estiver tomando algum medicamento.

Gravidez e amamentação: não há estudos suficientes para avaliar a segurança do consumo de curcuma durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é recomendado que mulheres grávidas ou que estejam amamentando consultem o médico antes de consumir curcuma.

A quantidade diária recomendada de curcuma é de 1 a 3 gramas. Essa quantidade pode ser dividida em várias porções ao longo do dia. A curcuma pode ser consumida em pó, fresca ou em suplementos.

