salada de legumes grelhados e queijo de cabra que não vai desiludir

Saladas podem ser uma boa alternativa para qualquer altura do ano. Misturar vegetais crus e grelhados pode deixá-la ainda mais apetitosa. É o caso desta proposta do 'website' EatingWell com legumes grelhados e queijo de cabra.

Ingredientes:

1 embalagem de mistura de alface ou outro verde à escolha

110 gramas de queijo de cabra

1/2 xícara de sementes de girassol torradas

1/2 xícara de vinagre balsâmico

Vegetais grelhados a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparação:

1- Coloque a alface ou couve em uma travessa. Na frigideira, salteie os vegetais e tempere com sal e pimenta.

2- Coloque-os por cima da alface e acrescente o queijo aos pedaços. Disponha as sementes e tempere o vinagre balsâmico.