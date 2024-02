Saiba como deixar suas toalhas cheirosas por muito mais tempo

Alô, leitor! Você sabia que existe uma forma simples e eficaz de deixar suas toalhas cheirosas por semanas?

O segredo é lavar as toalhas com detergente neutro e água morna. Em seguida, adicione uma xícara de vinagre branco e a tampa do amaciante ao tambor da máquina de lavar.

O vinagre branco ajuda a remover odores e amaciar as fibras do tecido, enquanto o amaciante deixa um perfume agradável.

Depois de lavar, é só enxaguar as toalhas para remover os resíduos e deixar secar.

Experimente essa dica e descubra como suas toalhas ficarão macias e cheirosas por muito tempo!

Leia Também: Lave a roupa colorida com estes dois ingredientes e vai parecer nova!