Dicas caseiras para acabar com o desconforto dos gases e do inchaço

Gases e inchaço acabam por ser situações bastante comuns. Tudo depende do que come ou devido a outras condições. O problema é o desconforto com que fica durante algum tempo. Existem truques caseiros que vão deixá-lo bem mais aliviado.

O 'website' revela alguns truques que vão deixá-lo bem melhor em relação a esta questão. Em pouco tempo irá sentir menos pressão na zona abdominal. Saiba o que tem que fazer.

Beba chá de ervas

Erva-doce, camomila, gengibre ou hortelã pode ajudar na digestão e a reduzir as dores causadas pelos gases.

Consuma probióticos

Bactérias benéficas aumentam quando os consome este tipo de alimentos. É o caso de iogurtes naturais ou kefir.

Exercício físico

Ajuda a relaxar os músculos do intestino.

Colocar um bolsa de água quente

Use bolsa de água quente. O ideal é que seja colocado na zona do estômago para conseguir relaxar os músculos do intestino.

Leia Também: Cuidado com o excesso de curcuma: veja quando é preciso moderar o consumo