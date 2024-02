Percevejos em casa? O que deve fazer para garantir que desapareçam

Desconfia que sua casa está infestada por percevejos? Fique tranquilo. Muitos optam por sair de casa para evitar as incômodas picadas, mas não é a melhor solução. Por quê? Pode levá-los consigo, propagando a praga para outra residência. Portanto, permaneça em casa, enfrente o problema seguindo as dicas dos especialistas em pragas da Smithereen Pest Management Services, conforme citados no Mirror.

Assim, a prática usual de "limpar e descartar objetos desnecessários" é altamente eficaz para "reduzir os locais onde os percevejos se escondem", destacam os especialistas. Recomendam também remover qualquer armazenamento debaixo da cama, facilitando a eliminação da infestação.

Além disso, aconselham a "colocar objetos destinados ao descarte em um saco de lixo, amarrá-lo e retirá-lo imediatamente de casa". Lavar qualquer roupa de cama ou vestuário afetado pela infestação é crucial. Após a lavagem, os artigos devem ser colocados na máquina de secar na "configuração mais quente possível", com cuidado para não danificar ou encolher nada.

Outra orientação para prevenir o surgimento de percevejos é evitar a compra de objetos, móveis, roupas e dispositivos eletrônicos em segunda mão. "Embora as pechinchas sejam tentadoras, nunca se saberá se o proprietário original tinha um problema de percevejos", acrescentam.

