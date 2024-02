Beterraba: um superalimento que você precisa conhecer!

Afinal, ainda não conhecia todos os benefícios impressionantes da beterraba. Considerado por muitos como um superalimento, mesmo que seu sabor terroso não agrade a todos, esse vegetal auxilia na redução da pressão arterial, contribuindo para um menor risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Além disso, também tem propriedades anti-inflamatórias, conforme explicado por Michael Mosley, médico e autor de vários livros, em um dos episódios de seu programa 'Secrets of Your Big Shop', no Channel 4.

"As beterrabas são especialmente ricas em nitratos. Os nitratos são convertidos pelas bactérias da saliva em óxido nítrico, causando a expansão dos vasos sanguíneos e, consequentemente, um maior fluxo sanguíneo para as extremidades", explica Mosley.

O alimento tem respaldo científico. O médico destaca que diversos estudos comprovam que o consumo desse vegetal é "uma forma eficaz de reduzir a pressão arterial e melhorar o desempenho físico". "Um estudo constatou que o consumo diário de algumas beterrabas ao longo de algumas semanas resultou em uma queda média da pressão arterial de cerca de cinco milímetros de mercúrio. Se mantido, isso é o suficiente para reduzir o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco em 10 por cento."

Mosley ainda acrescenta que a beterraba também contém antioxidantes que reduzem a inflamação. Adicionalmente, "um estudo revelou que a combinação de suco de beterraba com exercícios pode aumentar as ligações em áreas do cérebro que controlam os movimentos".

Leia Também: Alimentos que todo mundo deveria evitar depois que passa dos 30 anos