Comece o dia turbo: 3 alimentos para acelerar o metabolismo

Manhã é a hora de dar um up no seu metabolismo! E para isso, aposte em alguns aliados poderosos no café da manhã. Junte-os aos seus cereais ou à sua porção de aveia e prepare-se para um dia cheio de energia!

O site SheFinds consultou os nutricionistas Jesse Feder e Krutika Nanavati para descobrir quais alimentos turbinam o seu metabolismo logo pela manhã.

Confira a lista e prepare-se para começar o dia com o pé direito!

1. Amêndoas:

Combinação perfeita: Complementam a aveia com suas gorduras anti-inflamatórias e alta dose de fibras.

Benefícios: Ajudam a controlar o apetite e a manter a energia estável.

2. Mirtilos:

Antioxidantes poderosos: Entre as frutas, lideram em teores de antioxidantes.

Nutrientes essenciais: Ricos em fibras e outros nutrientes importantes para a saúde.

Benefícios: Protegem as células do corpo e contribuem para o bem-estar geral.

3. Sementes de chia:

Versáteis e nutritivas: Basta adicionar algumas colheres de sopa à sua dieta.

Fibras em abundância: Promovem a saciedade e regulam o intestino.

Colesterol sob controle: Auxiliam na redução dos níveis de colesterol.

Controle da fome: Aliadas na luta contra os picos de fome ao longo do dia.

Dica extra: Combine esses alimentos com outros ricos em proteínas, como iogurte grego ou ovos, para um café da manhã ainda mais completo e energizante!