Beijos de Carnaval: Veja como evitar contágio de doenças durante a folia

Com o Carnaval se aproximando, a euforia dos foliões muitas vezes os leva a trocarem inúmeros beijos na boca, negligenciando a devida atenção à higiene bucal. No entanto, a coordenadora do Curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Marcela Calmon, alerta que todo cuidado é pouco durante essa época de festa, ressaltando a importância de cautela nos contatos bucais.

O ato comum de trocar beijos durante os festejos pode ser uma via de transmissão para diversas doenças infecciosas, alerta. “É fundamental cuidar das interações orais, especialmente tendo em mente a possibilidade de ferimentos nos lábios e na cavidade bucal, resultantes dos múltiplos beijos simultâneos durante o período festivo.”.

Marcela destaca que patógenos como vírus, bactérias e fungos podem ser transmitidos pelo beijo, destacando três doenças em particular:

1. Mononucleose (doença do beijo): um vírus transmitido pela saliva, que pode causar mal-estar, febre, dores de cabeça e garganta, e placas brancas na garganta. Não há prevenção para esta doença, e o tratamento se baseia no controle dos sintomas.

2. Herpes labial: outro vírus que pode ser transmitido pelo contato durante o beijo. A manifestação mais comum é a de feridas nos lábios pós o aparecimento de pequenas bolhas, e que regridem e cicatrizam em alguns dias. Sua infecção inicial em quem nunca teve contato com o vírus pode causar alterações sistêmicas, como dor de cabeça, febre, mal-estar e feridas na cavidade oral.

3. Sífilis: infecção bacteriana mais conhecida por ser uma IST (infecção sexualmente transmissível), porém também capaz de ser transmitida pelo beijo. A infecção ocorre através de pequenas feridas na boca, e o curso da doença causa manifestações sistêmicas que podem ser fatais. O tratamento consiste no uso de antibiótico.

Além das preocupações com as doenças transmitidas pelo beijo, a Dr. Marcela explica a importância da hidratação durante o Carnaval, especialmente devido ao calor intenso e a movimentação intensa do corpo nos blocos. “O uso moderado de bebidas alcoólicas é aconselhável, pois o excesso pode contribuir para a desidratação. A diminuição da quantidade de água, resultante dessas substâncias, pode reduzir a salivação, aumentando o risco de complicações bucais, cáries e inflamações nas gengivas”.

Para garantir o sucesso bucal durante o Carnaval, a dentista recomenda a programação cuidadosa para não esquecer itens essenciais de higiene oral em viagens, como escova de dente, creme dental e fio dental. Além disso, enfatiza a necessidade de escovar os dentes após as refeições e, quando não for possível, ao acordar e antes de dormir.