Sofre de refluxo? Tire isto já da sua dieta!

A azia e a sensação de ardor no peito, como se estivesse queimando, não lhe dão um dia descanso? Jamais ignore, pois pode tratar-se de uma doença chamada refluxo gastroesofágico, que consiste no retorno do conteúdo do estômago para o esófago.

Como explica a nutricionista Ana Rita Campos, a alimentação assume "um papel muito importante no controle do refluxo e gastrite". Se sofre deste problema, evite estes alimentos e bebidas. "Verá a diferença no seu bem-estar e saúde."

1- Snacks noturnos;

2- Chocolate;

3- Café;

4- Chá;

5- Bebidas com gás;

6- Tomate e molhos de tomate;

7- Frituras;

8- Bebidas alcóolicas.