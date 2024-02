Que tipo de amigo você é, de acordo com seu signo - Há muitos traços de personalidade que fazem alguém ser considerado um bom amigo. Lealdade, compaixão e senso de aventura são apenas alguns que vêm à mente. Há, é claro, diferentes tipos de amigos, também. O que valorizamos em um amigo não é necessariamente o que valorizamos em outro. Individualmente, tendemos a nos preocupar em ser bons amigos de uma certa forma. Alguns de nós tentam mimar as amizades com presentes ou festas, outros preferem garantir que eles sempre tenham um ombro para chorar. De acordo com a astrologia, no entanto, nossos pontos fortes como amigos estão, em grande parte, predestinados pelo nosso signo do zodíaco. Por isso, confira esta galeria para saber que tipo de amigo que você é de acordo com os astros!

