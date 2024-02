Quais os tipos mais comuns de Câncer e como prevenir - O câncer é considerado um fato trágico e injusto da vida desde o início dos tempos. O caso mais antigo documentado de câncer é encontrado em um antigo livro de papiro egípcio sobre cirurgia que remonta a 3000 a.C. É claro que a palavra "câncer" não aparece em nenhum lugar desta forma, mas certamente tecidos com a doença foram encontrados em humanos e outros animais muito antes do advento da escrita. Nos 5.000 anos desde a primeira descrição do câncer, as origens e causas da doença estiveram na vanguarda do estudo médico. Mesmo agora, no século XXI, ainda não há nenhum sinal de cura infalível à vista. É precisamente por essa razão que a prevenção da doença continua a ser uma prática eternamente importante. Sem cura disponível e tratamentos cada vez mais caros, saber o que fazer e o que não fazer para diminuir as chances de desenvolver câncer é primordial. Pensando nisso, siga na galeria e descubra o que você precisa saber sobre a prevenção do câncer.

© Shutterstock