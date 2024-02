Adoce o dia com um maravilhoso brownie 'fit' de cacau e frutos vermelhos

Este brownie de cacau com frutos vermelhos pode ser melhor do que imagina. É uma receita da autoria da nutricionista Helga Teixeira.

Ingredientes:

2 ovos

1 iogurte de frutos vermelhos

100 g de frutos vermelhos

100 g de açúcar mascavo

30 g de cacau em pó

50 g de farinha de trigo integral

1 quadrado pequeno (5 g) de chocolate meio amargo 70% de cacau

Modo de preparação:

1- No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o açúcar, o cacau e a farinha. Deverá obter uma mistura homogênea.

2- Junte os frutos vermelhos e triture ligeiramente.

3- Corte o quadrado de chocolate em pedaços pequenos e adicione à massa, mexendo ligeiramente com uma colher.

4- Forre uma forma quadrada ou de bolo inglês com papel vegetal e coloque a massa.

5- Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC durante 15 minutos.

