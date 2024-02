Como limpar devidamente a sua sanduicheira

Existem maneiras fáceis e rápidas de limpar a sanduicheira, para que você não precise passar horas preso a ela. Quando perceber, já terá concluído essa tarefa.

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que a sanduicheira está desligada e fria. Use uma espátula de plástico ou papel toalha para remover delicadamente os resíduos de comida presos.

Segundo o Informe Brasil, um truque eficaz é usar papel toalha úmido com um pouco de vinagre. Coloque-o entre as placas quentes e feche a sanduicheira por alguns minutos. O vapor irá soltar a gordura e detritos, facilitando a limpeza.

Para uma limpeza mais profunda, misture bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Aplique nas placas com uma escova de dentes usada ou uma esponja macia. De acordo com a mesma publicação, você conseguirá remover a gordura e os resíduos sem danificar a superfície.

